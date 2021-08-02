Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek

Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek
Haberler.com - Haberler | Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2023 yılından itibaren kadın hakemlerin Süper Lig'de maç yöneteceğini açıkladı. Özdemir, "2023 yılında artık kadın hakemlerimizin de Süper Lig'de maç yönetmesini hedefimize koyduk. İnşallah bunda da başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK Yaz Semineri'nde yaptığı konuşmada MHK, 2021-22 sezonundaki hakem yönetimi değerlendirilmesi ve projeler hakkında önemli bilgiler verdi, kadın hakemlerin 2023'ten itibaren sahalarda olacağını duyurdu.

2023 yılında kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacak

Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"Hakemlerimizle 3. sezona hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk, sizlere inandık ve destek verdik. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasına verdikleri katkılardan dolayı MHK ve hakemlerimize özel olarak teşekkür ediyorum

"HAKLI ELEŞTİRİLER ALDINIZ"

Zor şartlara rağmen, başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak, hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum.

"VAR ADALETİ SAĞLADI"

Kulüplerimiz zaman zaman, Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da dediği gibi, şikayet etseler de, emin olun, bizlerle bir araya geldikleri her toplantıda, VAR'ın faydalarından ve futbolda adaleti sağladığından övgüyle bahsediyorlar.

"BAŞARILI OLACAĞIZ"

2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Oğulcan Engin Prens William
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:45:48. #1.14#

title