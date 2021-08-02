Kadın hakemler, 2023'ten itibaren Süper Lig'de maç yönetecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2023 yılından itibaren kadın hakemlerin Süper Lig'de maç yöneteceğini açıkladı. Özdemir, "2023 yılında artık kadın hakemlerimizin de Süper Lig'de maç yönetmesini hedefimize koyduk. İnşallah bunda da başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK Yaz Semineri'nde yaptığı konuşmada MHK, 2021-22 sezonundaki hakem yönetimi değerlendirilmesi ve projeler hakkında önemli bilgiler verdi, kadın hakemlerin 2023'ten itibaren sahalarda olacağını duyurdu.

Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"Hakemlerimizle 3. sezona hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk, sizlere inandık ve destek verdik. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasına verdikleri katkılardan dolayı MHK ve hakemlerimize özel olarak teşekkür ediyorum

"HAKLI ELEŞTİRİLER ALDINIZ"

Zor şartlara rağmen, başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak, hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum.

"VAR ADALETİ SAĞLADI"

Kulüplerimiz zaman zaman, Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da dediği gibi, şikayet etseler de, emin olun, bizlerle bir araya geldikleri her toplantıda, VAR'ın faydalarından ve futbolda adaleti sağladığından övgüyle bahsediyorlar.

"BAŞARILI OLACAĞIZ"

2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız."