2023 yılına kadar Galatasaray'da değil! Daha yeni sözleşme uzatılan Emre, satış listesine koyuldu
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2023 yılına kadar Galatasaray'da değil! Daha yeni sözleşme uzatılan Emre, satış listesine koyuldu

2023 yılına kadar Galatasaray'da değil! Daha yeni sözleşme uzatılan Emre, satış listesine koyuldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, geçtiğimiz ay Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023'e dek uzatmıştı. Ancak sürpriz bir kararla futbolcu satış listesine koyuldu. 28 yaşındaki futbolcuya Başakşehir, Adana Demir, Giresunspor ve Kasımpaşa talip oldu.

Aslan, temmuz ayında sözleşmesini uzattığı Emre Akbaba'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

2023 yılına kadar Galatasaray'da değil! Yeni sözleşme uzatan Emre Akbaba, satış listesinde

BAŞAKŞEHİR SÜRPRİZİ

Vole'nin haberine göre Adana Demirspor, Giresunspor ve Kasımpaşa talip oldu. 3 Süper Lig ekibi de Galatasaray'la resmi görüşmelere başladı. Ardından Başakşehir kulübünün de Emre için araya girdiği belirtildi.

SAKATLIK BELASI

Galatasaray'ın 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Emre Akbaba, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sarı-Kırmızılılarda bir türlü düzenli forma şansı yakalayamamıştı. Galatasaray formasıyla toplam 74 maça çıkan Emre Akbaba 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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2023 yılına kadar Galatasaray'da değil! Daha yeni sözleşme uzatılan Emre, satış listesine koyuldu - Haberler Spor
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