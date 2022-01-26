2022 Emekli sandığı maaşı farkları ne zaman ödenecek?

Emekli sandığı maaşı farkları ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli maaş farkları, 14 milyona yakın emekli vatandaşa ödenecek. Emekli maaşı haberleri ve emekli zammı haberleri bu kapsamda sıklıkla araştırılmakta. Güncel bilgilere göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı ile birlikte zam oranı belirlendi. SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşında ise güncellemeye gidildi. En düşük emekli maaşı 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. 2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 30,50 oranında fark yansıtılacak.

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