2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya tarihi bir skorla Moğolistan'ı devirdi. Deplasmanda tam 14 gol atan Japonya, kalesinde gol görmedi. Yuyo Osaka ve Inagaki maçta hat-trick yapan isimler oldu. Japonya, 15 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü.

Japonya ile Moğolistan'ın karşı karşıya geldiği, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçı eşine az rastlanır bir skorla bitti. Japonya'nın Moğolistan ağlarına tam 14 gol bıraktığı karşılaşmada 2 futbolcu hat-trick yaptı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 13'te Minamino, 23, 55 ve 90+2'de Yuyo Osaka, 26'da Kamada, 33'te Morita, 39'da kendi kalesine atan Tuya, 46 ve 91+1'de Asano, 53, 68 ve 90+3'te Inagaki, 64'te Nakatani, 71'de Furuhashi ve yine 71'de Hatanaka, 73'te Ito, 78 ve 80'de Furuhashi kaydetti. Bu sonuçla Japonya 15 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. Moğolistan ise 3 puanla son sırada kaldı.