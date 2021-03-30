2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi

Haberler.com - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya tarihi bir skorla Moğolistan'ı devirdi. Deplasmanda tam 14 gol atan Japonya, kalesinde gol görmedi. Yuyo Osaka ve Inagaki maçta hat-trick yapan isimler oldu. Japonya, 15 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü.

Japonya ile Moğolistan'ın karşı karşıya geldiği, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçı eşine az rastlanır bir skorla bitti. Japonya'nın Moğolistan ağlarına tam 14 gol bıraktığı karşılaşmada 2 futbolcu hat-trick yaptı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 13'te Minamino, 23, 55 ve 90+2'de Yuyo Osaka, 26'da Kamada, 33'te Morita, 39'da kendi kalesine atan Tuya, 46 ve 91+1'de Asano, 53, 68 ve 90+3'te Inagaki, 64'te Nakatani, 71'de Furuhashi ve yine 71'de Hatanaka, 73'te Ito, 78 ve 80'de Furuhashi kaydetti. Bu sonuçla Japonya 15 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. Moğolistan ise 3 puanla son sırada kaldı.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Erkan Kandemir Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Cem Adrian Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:46:27. #1.16#
title