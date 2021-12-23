Merhaba yıl boyunca korkmuş ve korkmayı genel olarak seven okuyucularımız. Her ne kadar ekonomi kadar bizi korkutmasa da, 2021 yılında çıkmış, bizleri koltukların ucuna getirmiş oyunlarla ilgili ufak bir 2021 Yılının En İyi Korku Oyunları Listesi hazırladık.

2021 Yılının En İyi Korku Oyunları Listesi oyunların her biri (oldukça) kendine has olduğundan numaralandırmayı uygun görmedik, ama isterseniz bu işi siz yapabilirsiniz. İyi okumalar.

Little Nightmares 2

Demek derse geç kaldınız? Açın bakalım o elleri…

İlk oyundan hatırladığımız, karnı gurul gurul eden madur çocuğumuz Mono geri döndü. Sarı yağmurluğuyla, onu yemek isteyen tüm korkunç varlıklardan saklanarak ilerlediğimiz birinci oyun sonrasında ikinci oyun da ilaç gibi geldi. İkinci oyunda da yeni arkadaşımız Six ile ilerleyecek ve çarpık çurpuk insanlardan saklanarak/kaçarak, minik bulmacalara kafa patlatarak ve tabi ki karanlık ortamlara hayran olarak maceramıza devam edeceğiz.

Özellikle korku/platform türündeki oyunları seven tüm oyunculara tavsiye ediyorum.

The Medium

Hani bazı günlerde her şey üstüne gelir ya insanın…siz ne demek istediğimi anladınız…

Bazı korku oyunlarda sadece ilerlemeniz ve hayatta kalmanız gerekir. Ama The Medium'da sadece hayatta kalmayı başarmak değil, hem bizim alemimizde hem de başka alemlerde doğru hamleleri yaparak davayı çözmemiz gerekecek. Sinsi ruhlarla uğraşacak, yap-bozları çözecek ve psişik özelliklerimizi sonuna kadar kullanacağız.

Sağlam senaryo, özenle yapılmış grafikleri seven korku-severler, kaçırmasınlar.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Şu kanın gerçekçiliğine bakın. Kızın yüzüne bakmaktan arkamdaki lanetli yaratığa bakamıyorum ki…

87 Rakamı sizin için neyi ifade eder? Daha doğrusu şöyle sorayım; Bir oyunun aldığı eleştirilerin %87'si olumlu olsa ne dersiniz? The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, bizi Irak Savaşı'nın sonunda yakalayacak; Özel kuvvetler olarak kitle imha silahlarını ararken yolumuz bizi eski ve lanetli bir Sümer tapınağına götürecek. Yer altı ve yer üstünün yavaş yavaş birbirine karışacağı oyunda, seçimlerimiz kaderimizi belirleyecek. Muhtemelen bizim ve başkalarının kaderini…

Önemli seçimler + korku/gerilim maceralarını severler, sizi böyle alalım.

Returnal

Renklerin çok güzel, bir de biraz evcil olsan?

Ve sağ kulvardan, yıllara meydan okuyan PlayStation'dan bir atak geliyor. Sony imzalı oyunumuzda pür dikkat kesilecek ve düştüğümüz dünyada hayatta kalmaya çalışacağız. Ancak buradaki düşmanımız sadece bedenimize değil, zihnimize de saldıracak. Hatta ölmek ve tekrardan ölmek, gerçekte mi yoksa zihnimizde yaşadığımız bir durum mu, tekrar tekrar kendimize soracağız. Cevabını sadece sabırlı oyuncuların bulabileceği oyun Ps 5 için "Yılın en iyi Aksiyon Oyunu" ödülünü aldığını da hatırlatmak isterim.

Korku, tekrarlanan sahneler ve zihnen zorlanmak mı istiyorsunuz? Sadece bunlar yetmez aksiyonun da önemi çoktur mu diyorsunuz. Buyurun ilacınız geldi.

(Bu arada sizin için oyunu detaylarıyla inceledik, şahane de yazı oldu. Buradan bakabilirsiniz)

Resident Evil Village

Sizi hipnotize etmesine izin vermeyin…kendileri gayet ölümcül.

Bu konuda çok fazla bir şey yazmama gerek olduğunu düşünmüyorum aslında. İyisiyle kötüsüyle, başarılı ve başarısız oyunlarıyla Resident Evil serisi bizim listemizde de kendisine yer buldu. "Village" adlı oyunda unutulmuş bir çiftlikte, son derece sevimsiz bir aile ile "tekrar ve tekrar" haşır neşir olacağız. ve bu deneyim bize (aslında her RE oyununda olduğu gibi) zombilerden fazlasını sunacak.

Eski karakterlere referans veren, köklü bir korku oyunu arıyorsanız bu klasiği kaçırmamak lazım.

Evet arkadaşlar 2021 Yılının En İyi Korku Oyunları Listesi sonuna geldik. Listede 2021 yılında çıkmış olan ve mümkün olduğunda farklı yollardan oyuncuyu geren oyunlara öncelik vermeye çalıştık, umarım başarabilmişizdir.

Önümüzdeki hafta başka bir oyun makalesi ile, görüşmek üzere. Şimdiden iyi yıllar

2021 Yılının En İyi Korku Oyunları Listesi yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

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