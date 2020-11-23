2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor
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2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor

23.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:49
2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene ücretlerinde fiyat artışının yüzde 9,11 olması bekleniyor. Ayrıca, araç muayene ödemelerinde kredi kartı dönemi başlıyor.

Türkiye'de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9,11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME İMKANI

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara'da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

TAKSİT YAPILMASI DA GÜNDEMDE

Kaynaklar, "İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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