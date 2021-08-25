2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası puan durumları ve son 16 eşleşmesi! Türkiye'nin puanı kaç? Hangi takım kaç puanda? Üst tura çıkanlar kimler?

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi. Şimdi son 16 turuna geçildi. Eşleşmeler ise belli oldu. Milli takımımız grubu lider tamamladığı için B grubunun 4. sü olan Çekya ile eşleşti. Maç 29 Ağustos Pazar günü oynanacak. Peki, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası puan durumları ve son 16 eşleşmesi neler? Türkiye'nin puanı kaç? Hangi takım kaç puanda? Üst tura çıkanlar kimler? Son 16'da hangi takım kimle eşleşti? İşte detaylar...

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Millilerimiz tarih yazmaya devam ediyor... Grup maçlarının akabinde son 16 eşleşmeleri merak edildi. Peki, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16'da kim kimle eşleşti? Eşleşmeler belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI OLDU?

Milli takımımız grupta 5'te 5 yaptı ve lider olarak gruptan çıktı.

Türkiye D grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Buna göre ülkemiz B grubu 4. sü ile eşleşmiş oldu. B grubu 4. sırasında Çekya takımı yer alıyor.

Türkiye-Çekya son 16 turu voleybol maçı 29 Ağustos Pazar günü oynanacaktır. Takımımıza başarılar diliyoruz.

2021 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

Grupta hangi takım kaçıncı oldu:

A GRUBU:

Sırbistan 12 puanda

Belçika 8 puanda

Rusya 7 puanda

Fransa 3 puanda

Bosna Hersek 3 puanda

Azerbaycan 0 puanda

B GRUBU:

Polonya 12 puanda

Bulgaristan 10 puanda

Almanya 8 puanda

Çek Cumhuriyeti 6 puanda

İspanya 2 puanda

Yunanistan 1 puanda

C GRUBU:

Hırvatistan 12 puanda

İtalya 9 puanda

Macaristan 4 puanda

Beyaz Rusya 3 puanda

Slovakya 3 puanda

İsviçre 2 puanda

D GRUBU:

Türkiye 12 puanda

Hollanda 9 puanda

Ukrayna 6 puanda

İsveç 5 puanda

Finlandiya 1 puanda

Romanya 0 puanda

Grup maçları tamamen bitmedi. Bazı gruplarda takımların maçları halen devam ediyor...

2021 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI SON 16 EŞLEŞMELERİ

Son 16 eşleşmeleri yavaş yavaş belli oluyor. Şuanda sadece Türkiye-Çekya eşleşmesi belli oldu. Milli takım D grubunda 1. olduğu için B grubu 4. sü ile eşleşti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Eşleşmeler şöyle olacak:

D grubu 1. si - B grubu 4. sü ile : Türkiye-Çekya (29 Ağustos Pazar)

B grubu 2. si - D grubu 3. sü ile

A grubu 1. si - C grubu 4. sü ile

C grubu 2. si - A grubu 3. sü ile

B grubu 1. si - D grubu 4. sü ile

D grubu 2. si - B grubu 3. sü ile Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

C grubu 1. si - A grubu 4. sü ile

A grubu 2. si - C grubu 3. sü ile

eşleşecek.