2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Ampute Futbol Milli Takımımız, İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ay-Yıldızlılar müthiş bir başarıya imza atarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Peki, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon hangi takım oldu? Türkiye şampiyon mu oldu? Maç kaç kaç bitti?

2021 AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI KAZANANI KİM?

2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Ampute Futbol Milli Takımımız, İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ay-Yıldızlılar müthiş bir başarıya imza atarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, tarih yazdı.

2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yla karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımı, rakibini 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca kalesinde yalnızca 2 gol görürken, rakip ağları 36 kez sarstı.

TÜRKİYE AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Bülent Çetin ( Tsk Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Furkan Aslan (Denizli Engelliler Spor Kulübü). Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Defans: Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), İsmail Korkmaz (Pendik Engelliler Spor Kulübü), Feyyaz Gözüaçık, Muhittin Kurt (Etimesgut Belediyespor), Fuat Taştan (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Ahmet Akkaya (ODTÜ SK). Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Orta saha: Savaş Kaya (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Serkan Dereli (Pendik Engelliler Spor Kulübü), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyespor), Rahmi Özcan, Fatih Şentürk (Şahinbey Belediyesi Gençlik). Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Forvet: Ömer Güleryüz, Kemal Güleş (Etimesgut Belediyespor) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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