2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi başladı
13 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. TFF ve kulüp temsilcilerinin katıldığı fikstür çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi başladı. Yeni sezonda 20 takımla oynanacak Süper Lig'in fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilirken organizasyona TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
LİGLER 13 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
TFF'nin aldığı karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.