2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi başladı

13 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. TFF ve kulüp temsilcilerinin katıldığı fikstür çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.