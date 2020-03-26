2020-TUS 1. dönem tercihleri alınıyor! 2020-TUS taban puanları ve başvuru kılavuzu ÖSYM
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2020-TUS 1. dönem tercihleri alınıyor! 2020-TUS taban puanları ve başvuru kılavuzu ÖSYM

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih dönemi başladı. ÖSYM, AİS sistemi üzerinden tercihler alınabilecek. 23 Şubat'ta yapılan 1. dönem TUS sınavının ardından, başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında adaylar 25 Mart itibariyle tercihlerini yapabilecek. 2020-TUS 1. dönem başvuru kılavuzu yayımlandı.

26.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:03
2020-TUS 1. dönem tercihleri alınıyor! 2020-TUS taban puanları ve başvuru kılavuzu ÖSYM

2020-TUS 1. dönem başvuru şartları neler? ÖSYM 2020 TUS tercihlerinin alınmaya başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla yapabilecekler. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjanları da yayınlandı. İşte, ÖSYM AİS giriş, 2020 TUS tercihleri...

TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

2020 TUS TERCİH SÜRESİ BAŞLADI!

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, tercih işlemi 31 Mart 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Mart 2020 günü saat 10.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

2020 TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN...

TUS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2020-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.

* Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu

alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

* Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,

Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

* Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil

edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

* Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda

olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

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