2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü günündeki kadınlar golbol D Grubu maçında Türkiye, Brezilya'yı mağlup etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü günündeki kadınlar golbol D Grubu maçında Türkiye, Brezilya'yı mağlup etti.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı, üçüncü maçında Brezilya'yla karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 5-2 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 8-4 kazandı.

Millilerin attığı 8 golün 6'sı yıldız oyuncusu Sevda Altunoluk'tan geldi. Diğer 2 golü ise Fatma Gül Güler kaydetti. Brezilya'nın gollerini ise Ana Custodio (2) ve Victoria Amorim (2) attı.

Grupta Japonya ve Mısır'dan sonra Brezilya'yı da yenen Türkiye, grup liderliği için ABD'yle 30 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13.00'da karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki