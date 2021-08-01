2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu, "Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu, "Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız." dedi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'u 5-0 yenerek yarı finale çıkan Buse Naz, karşılaşmadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketini üzüntüyle takip ettiklerini anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Çok sevinçli paylaşımlar yapmak istemiyorum. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Oldukça üzücü bir durum. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, Türk halkını bir nebze de olsa mutlu ederiz."

Madalyayı garantilediği için de çok duygulandığını aktaran Buse Naz, "Önemli, tarihi bir başarıya imza attık. İlk olimpiyatımda altın madalya kazanmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda finali kaybettikten sonra çok kararlıydım. Orada yaşadığım hayal kırıklığı ve üzüntüyü burada telafi etmeliyim. Çok istekliyim. İnşallah altın madalya olacak." diye konuştu.

Okçulukta altın madalya elde eden Mete Gazoz'un Olimpiyat Köyü'ndeki karşılaşa törenine de değinen başarılı boksör, "Mete'nin karşılama törenini maçım erken saatte olduğu için balkondan izlemek durumunda kaldım. Sabah hocama da söyledim, çok ağladım. Yanımdakilere 'Ben gözyaşlarımı tutamıyorum, Mete'nin annesini düşünemiyorum' dedim. Genç yaşında çok büyük bir ilke imza attı. Dışarıda da çok tatlı ve düzgün bir insan. Başarılarına umarım devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Metin Oktay Serdar Aziz Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 06:14:04. #1.16#

title