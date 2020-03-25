“2020 şimdiden kayıp bir yıl oldu, ek tedbirler bekliyoruz” TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Eker, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin kendilerine bir nebze de olsa nefes aldıracağını, ancak bu salgından en çok seyahat acentelerinin etkilendiği gerçeğinden hareketle bir takım ek maddelerin daha dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Eker, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin kendilerine bir nebze de olsa nefes aldıracağını, ancak bu salgından en çok seyahat acentelerinin etkilendiği gerçeğinden hareketle bir takım ek maddelerin daha dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kaynak: Dunya.com