2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu
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2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu

14.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:18

2020 yılında Türkiye genelinde yabancılara 40 bin 812 adet konut satıldı. Geçtiğimiz yıl ülke uyruklarına göre en çok konut İranlılara satılırken, yabancılar en çok konutu İstanbul'dan aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Geçtiğimiz yıl yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yıla göre %10,3 azalarak 40 bin 812 oldu.

YABANCILAR EN ÇOK KONUTU İSTANBUL'DAN ALDI

Yabancılara yapılan konut satışlarında 2020 yılında ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 746 konut satışı ile Ankara ve bin 340 konut satışı ile Bursa izledi.

EN ÇOK KONUTU İRANLILARA SATTIK

İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye'den 7 bin 189 konut satın aldı. İran'ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi. 2020 Aralık ayında ise İran vatandaşları Türkiye'den 764 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 724 konut ile Irak, 349 konut ile Rusya Federasyonu ve 224 konut ile Afganistan izledi.

2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu
2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu
Haber Yorumları (4)
HSY: en çok satışlar. iran, ırak, afganistan yani hemen hepsi mülteci. konut alıp vatandaş oluyorlar.
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ERCAN_23: Suriyeliler nerde ilk sıralarda onların olması gerekmez mi?
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SURİYELİ: SURİYELİLERİ SAYAMAMIŞLAR???
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