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2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı

Özel okullar yeni eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıkladı. İstanbul için ortalama özel okul ücreti 15 bin liradan başlıyor, 100 bin liranın üzerine kadar çıkıyor. Açıklanan rakamlara göre; özel okul ücretlerine ortalama yüzde 11-12 civarlarında zam gelecek.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
10.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:26

Özel okulların 2020-2021 yeni eğitim-öğretim yılı için belirledikleri fiyatlar açıklandı. Açıklanan fiyatlara göre özel okul ücretlerine yüzde 12 zam geliyor.

Haber Global'in haberine göre; Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yaptığı açıklamada, "Bu seneki artış oranlarımız ortalama yüzde 11-12 civarlarında olacak. Makul bir artış yapıldı. Kiralar artıyor. Çalıştırdığımız insanlar, öğretmenlerimizin maaşlarında illa ki artış olacak. Vergiler, masraflar arttığı için böyle bir sonuca varılıyor" dedi.

Bazı özel okulların fiyatları şöyle:

Robert Koleji: 167 bin TL

Hisar Lisesi: 97 bin TL

Enka: 93 bin TL

Açı lisesi: 85 bin TL

En ucuz özel okul fiyatı ise ortalama 15 bin lira olarak hesaplandı.

Ekonomi Manşet

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