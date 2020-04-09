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2019 NBA Draft sınıfının en iyi beş ismi

*Bu isimler belirlenirken %50 bu sezon sergiledikleri performans, %25 kolej kariyerlerindeki performansları ve %25 yetenek tavanları dikkate alınmıştır.

09.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:04
2019 NBA Draft sınıfının en iyi beş ismi

*Bu isimler belirlenirken %50 bu sezon sergiledikleri performans, %25 kolej kariyerlerindeki performansları ve %25 yetenek tavanları dikkate alınmıştır.



**Yalnızca 2019 Draftı’na katılanlar dikkate alınmıştır. Kendrick Nunn veya Michael Porter Jr. gibi önceki draft sınıflarında yer alan fakat belirli nedenlerden ötürü 2019-2020 sezonunda lige giriş yapabilen isimler dikkate alınmamıştır.


Kısacası draft, bir nevi fragmanını iki yıl önceden izleyip beklediğiniz bir film gibi. Eğer izlediğiniz fragmanları doğru analiz edip beklentilerinizi şekillendirebilirseniz muhtemelen film, size istediğiniz tadı verecektir. Fakat aksi bir takdirde işler pek de iyi gitmeyebilir. Eğer draft edeceğiniz oyuncuyu hem saha içi hem de saha dışı olarak iyi bir şekilde takip edebildiyseniz, sakatlık gibi talihsiz durumlar dışında, ondan bekledikleriniz ile aldıklarınız, Isaiah Thomas gibi uç örnekler dışında, aynı olacaktır.

Şimdi, koronavirüs nedeniyle askıya alınan NBA sezonundaki bu boşlukta 2019 Draft sınıfından öne çıkan beş oyuncuya göz atalım.


Coby White



Sezon ortalamaları


65 maç

13,2 sayı

3,5 ribaund

2,7 asist

%35,4 üç sayı isabet yüzdesi

Coby White’ın “şaşalı” bir çaylak sezonu geçirdiğini söylememiz pek de mümkün değil. Zira kendisi gerçek anlamıyla berbat şut atıyor. Maç başına 12,8 defa sayı üretme girişiminde bulunan White, bunlardan 3,9’unu isabete çevirebildi. Fakat 2019 Draftı’nın yedi numaralı seçimi, All Star arasının ardından oynadığı 10 maçta çift haneli skorlar üretti. Bu maçlar arasında Phoenix Suns ve Washington Wizards’a karşı 33’er sayıyla oynarken Şubat ayının başından itibaren %55,1 saha içi isabet ortalaması yakaladı.

North Carolina’daki kolej kariyeri boyunca hızı, pas zekâsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkarken bu özelliklerindeki tecrübe ve karar verme defolarını törpüledi. Zach Lavine ve Tomas Satoransky dışında önemli bir kısa yönlendiricisi olmayan Chicago Bulls’ta liderlik rolüne soyundu. Pick&roll oyunlarında %78,1 verimlilikle oynayan Coby, geçiş hücumlarında maç başına 3,1 sayı üreterek bu kategoride çaylaklar arasında dördüncü bulunuyor. Eğer biraz daha istikrar kazanır ve şut ritmi yakalarsa, ileride All Star unvanlarını peş peşe kazanan bir oyuncu olabilir.


Zion Williamson



Sezon ortalamaları


19 maç

23,6 sayı

6,8 ribaund

2,2 asist

%46,2 üç sayı isabet yüzdesi

Evet, tabii ki bu beş oyuncu arasında Zion Williamson’ın olmaması beklenemezdi. Sezon başı hazırlık sürecinde sakatlanan ve uzun bir süre parkelerden uzak kalan 2019 Draftı’nın bir numaralı seçimi, ligdeki ilk maçına 22 Ocak 2020’de San Antonio Spurs karşısında çıktı. Spartanburg’daki lise döneminden boyunca, “Çok büyük potansiyel fakat berbat şutör” etiketiyle gelen Zion, NBA’deki ilk maçında 4/4 üçlükle oynayarak şanına yakışır bir şekilde lige giriş yaptı.

Tabii ardından oynadığı 18 maçta yalnızca dokuz kez üçlük denedi ve iki isabet bulabildi. Ve bu pek de büyük bir sürpriz değil. Zira Zion; patlayıcı atletizmini yüksek oyun zekâsıyla birleştirebilen, savunmada delici kısalar dâhil herkesin karşısında kalabilen, enerjisi bitmek bilmeyen ve hücumda komple paket silahlara sahip olan bir oyuncu. 129 kilogramlık Duke çıkışlı oyuncu, sezonun büyük bir kısmını kaçırsa da 23,6 sayı ortalaması gayet değerli. Zira bu sayı ortalamasını yakalarken takımdaki hücum oranının %27,6’sını üstlendi ve %62,4 gerçek şut yüzdesiyle oynadı. Yani rakamları, “Göz boyamaktan” çok daha değerli. Eğer Zion, kilosunun ve şuursuz atletizminin yarattığı sakatlık riskini çok fazla yaşamaz ve şut konusunda belirli bir ritim kazanırsa emekli olduğunda tarihin en iyileri arasına girdiğini görmemiz sürpriz olmayacaktır.


Tyler Herro



Sezon ortalamaları


47 maç

12,9 sayı

4,0 ribaund

1,9 asist

%11,1 hücum oranı

Kentucky çıkışlı Tyler Herro, 2019 NBA Draftı sınıfında beklentilerin üzerine çıkan yedi oyuncudan biri. Kolej kariyeri boyunca yalnızca bir şutör olarak tanınan Herro, Miami Heat’te bu özelliğini fazlasıyla sergiliyor. Fakat Jimmy Butler ve Goran Dragic kenarda olduğu zaman direksiyona geçip hücumu yönlendirmesi ve Duncan Robinson’la yakaladığı ikili oyun sinerjisi onun klasik bir nokta şutörden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.

Bu sezon birçok maçın kritik anında takımını adeta ipten alan Wisconsin’li şutör guard, 12,9 sayı ortalamasını yalnızca %11,1 hücum oranıyla yakaladı. Yani Herro; Butler, Dragic, Adebayo ve Robinson’ın ardından en fazla hücum çizilen beşinci isim. Ancak %84,9 verimli değerlendirmeyle bu isimlerin hepsinden daha iyi. Kısa kolları nedeniyle işin savunma kısmında büyük defoları olan genç yıldız adayı, karar verme mekanizmasıyla birlikte savunma defosunu yamalayabilirse bir All Star adayından çok daha fazlası olabilir.


Brandon Clarke



Sezon ortalamaları


50 maç

12,0 sayı

5,8 ribaund

1,4 asist

%62,3 saha içi isabet yüzdesi


Memphis Grizzlies’in genç nüvesinde çekirdek parçalardan biri olan Brandon Clarke, 2019 NBA Draftı’nda seçildiği sıra/gösterdiği performans oranına göre en iyi isim. Zira 21. sıra seçimi olan Clarke, yalnızca sayı ortalaması olarak değil ribaund, oynadığı maç sayısı ve şut yüzdesi bakımından kendisinden önce seçilen isimlerin birçoğunu geride bırakmayı başardı.

Gonzaga çıkışlı Kanadalı, Arizona’daki lise eğitiminden beri NBA takımlarınca bilinen bir genç yıldız adayıydı. Hatta kendisi hakkında, “Chris Paul’un forvet versiyonu” yakıştırmaları bile yapılıyordu. Zira oyun zekâsı, savunma direnci ve top hassasiyeti Paul’e benzetiliyordu. Fakat şut konusunda büyük sorunlar yaşadığı için kafalarda daima büyük bir soru işareti oluşturuyordu. Oynadığı 50 maçta toplam 52 üçlük deneyen Clarke, 24 kez isabet bulmayı başardı. Böylece hem lise hem de kolejdeki yüzdelerinin önüne geçti. Ayrıca “Chris Paul zekâsı” yakıştırmalarını bu sezon oynadığı bütün maçlarda gösterdi. Gerek topsuz oyunda kat eden oyuncuları ince paslarla bulabilmesi gerek açık sahada dripling yönünü değiştirebilmesi bunun en net örneği. Ve açıkçası görünen o ki, bu yalnızca başlangıç.


Ja Morant


Sezon ortalamaları

59 maç

17,6 sayı

3,5 ribaund

6,9 asist

Memphis Grizzlies franchise tarihinda Kentucky bölgesinde okuyup draft edilen ilk oyuncu olan Ja Morant (Murray State çıkışlı), kuşkusuz yılın çaylağı ödülü için en büyük aday. %36,7 üç sayı isabet ortalaması yakalayan Morant, kendisini özel kılan eşsiz pas ve top hâkimiyet yeteneklerine orta ve uzak menzilli şutları ekleyerek oyun repertuarını bir hayli genişletti.

Biri Anthony Davis biri de Kevin Love olmak üzere iki kez “adam öldürmeye teşebbüs” smaç denemelerinden de anlaşılacağı gibi, o, eşsiz bir atlet. Elbette Blake Griffin veya Giannis Antetokunmpo gibi isimler daha iyi atletler. Fakat 190 santimetre boyunda olan bir oyuncunun geniş bir sıçrama açısıyla potaya dört adım mesafeden gidip havada karar değiştirdiğini görmemiz, pek de alıştığımız bir şey değil. Tabii bütün bunların yanı sıra Morant, doğru zamanda doğru kararları verebilen değerli bir lider. Yani tıpkı Zion gibi onun da kariyeri sona erdiğinde tarihin en iyileri arasında yer alması sürpriz olmayacaktır.


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