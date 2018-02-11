2018 Yılında Mobilya Satışları Yüz Güldürecek Mi?

Masko Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İygün, 2018 yılında mobilya satışlarının ne durumda olacağını Wise TV'ye açıkladı.

2018 İMOB Fuarı'nın satışları arttıracağını ve bu yıl satışların daha iyi olacağını ifade eden İygün, fuarda dergi ve broşürlerin yurt dışından gelen kişilere daha çok iletildiğini ve bunun da olumlu sonuçlarının olacağını düşündüğünü belirtti.