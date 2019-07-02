2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

TFF - KULÜPLER BİRLİĞİ 
15.00 TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş arasında toplantı gerçekleştirilecek. 

KASIMPAŞA
18.00 Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde başlıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.30 Yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulunacak. 

KADINLAR DÜNYA KUPASI 
Yarı Final
22.00 İngiltere - ABD 

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2019 MISIR 
Grup Aşaması -
22.00 Angola - Mali (Djalma Campos, Freddy)
22.00 Moritanya - Tunus  
19.00 Benin - Kamerun (Farnolle, Sessegnon, Kana-Biyik, Kameni)
19.00 Gine Bissau - Gana  (Ayew, Ekuban, Attamah, Gyan, Agbenyenu)


Kaynak: DHA
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