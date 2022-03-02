2 Mart Çarşamba günü maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 2 Mart Çarşamba hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 2 Mart Çarşamba bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 2 Mart Çarşamba hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

02.03.2022 MAÇ LİSTESİ

Monagas - Everton DV– Copa Libertadores- 01:15- Bilyoner TV

Fluminense - Millonarios– Copa Libertadores- 03:30- S Sport Plus, Bilyoner TV

The Strongest - Plaza Colonia– Copa Libertadores- 03:30- Bilyoner TV

Puebla - Juarez– Meksika Premier Ligi - Clausura- 04:00- Bilyoner TV

Toluca - Tijuana– Meksika Premier Ligi - Clausura- 04:00- Bilyoner TV

Club America - Queretaro– Meksika Premier Ligi - Clausura- 06:00- Bilyoner TV

Leon - Monterrey– Meksika Premier Ligi - Clausura- 06:00- Bilyoner TV

Mazatlan - Necaxa– Meksika Premier Ligi - Clausura-06:00- Bilyoner TV

Galatasaray– Antrenman- 11:00- GS TV

Melbourne City - Perth Glory– Avustralya A Ligi- 11:05- Bein Sports 4, Bilyoner TV

Jeonbuk - Pohang– Güney Kore K-League- 13:00- Bilyoner TV

Kawasaki Frontale - Urawa- Japonya J.League- 13:00- Bilyoner TV

Galatasaray - Alanyaspor– TFF Elit U19 Ligi- 13:00- GS TV

Daegu - Gimcheon Sangmu– Güney Kore K-League- 13:30- Bilyoner TV

Yokohama Marinos - Vissel Kobe– Japonya J.League- 13:30- Bilyoner TV

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