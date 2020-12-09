2. Lig: TY Elazığspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1
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2. Lig: TY Elazığspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1

09.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:25
2. Lig: TY Elazığspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında TY Elazığspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında TY Elazığspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Doğukent

Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, İsmail Semih İleri xx, Samet Özkul xx

TY Elazığspor: Ali Karataş xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Muhammed İldiz xxx, Ömer Yıldız xx (Onur dk. 85 ?), Cengizhan Akgün xx (Salih dk. 68 x), Hebat Alan xx, Tufan Kelleci xx, Kadir Taşoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Muhammed Umut Akbulut xxx, Yusuf Ensar Poyrazlı xx (Gökhan dk. 90 ?)

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya xx, Sergen İlhan xx, Gökhan Erdöl xxx, Yusuf Türk xx, Alper Karaman xx, Taşkın Kartal xx, Gökhan Cingirt xx (Hasan dk. 70 x), Onur Özcan xx, Murat Karadeniz x, Sadık Arda Yılmaztürk xx, Ömer Çetinbaş xx

Goller: Murat (dk. 41 k.k.), Muhammed Umut (dk. 60) (TY Elazığspor), Gökhan Erdöl (dk. 72) (Karacabey Belediyespor)

Kırmızı Kart: Muhammed Umut (dk. 65) (TY Elazığspor)

Sarı Kartlar: Cengizhan, Ömer Faruk, Muhammed İldiz, Ömer Yıldız (TY Elazığspor), Gökhan Cingirt (Karacabey Belediyespor) - ELAZIĞ

2. Lig: TY Elazığspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1
2. Lig: TY Elazığspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1
2. Lig: TY Elazığspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1
2. Lig: TY Elazığspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1
2. Lig: TY Elazığspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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