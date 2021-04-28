2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1

2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında TY Elazığspor, sahasında Mamak FK'yı 7-1 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında TY Elazığspor, sahasında Mamak FK'yı 7-1 mağlup etti.

Stat: Doğukent

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Yiğit Çam xx, İsmail Ertunç xx

Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Cihan Canpolat xx, Kadir Bekmezci x (Ahmet Ertuğrul dk. 46 x), Fırat Sefa Öncü xxx, Cengizhan Akgün xxx, Kadir Taşoğlu xx (Salih dk. 46 x), Gökhan Ekmen xx, Muhammed Düzgüner xx, Hasan Ekici xx, Görkem Yağcı xxx, (Yusuf Ensar dk. 46 x) Eren Çinkılınç x (Murathan dk. 46 x)

Mamak FK: Evra Saner Gülal x, Mahsun Kaymaz x (Bünyamin dk. 46 x), Hüseyin İriç (Muhammet Burak dk. 46 x), Muhammed Enes Aksoy x, Fırat Can Akbulut x, Yunus Emre Karaman x, Recep Kalkan x, Mehmet Halil Daniş xx, Barış Uzun x, Ataberk Yıldız x, Şahin Çark x

Goller: Cengizhan (dk. 25 pen., dk. 43 pen., dk. 59, dk. 61), Fırat Sefa (dk. 30), Görkem (dk. 37), Ahmet Ertuğrul (dk. 62), Mehmet Halil (dk. 86) (Mamak FK) - ELAZIĞ

2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2. Lig: Elazığspor: 7 Mamak FK: 1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:27:36. #1.14#

title