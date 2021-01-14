2. Lig ekibi SPAL, İtalya Kupası'nda 40 yıl sonra çeyrek finalde çıktı
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2. Lig ekibi SPAL, İtalya Kupası'nda 40 yıl sonra çeyrek finalde çıktı

14.01.2021 21:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:00
2. Lig ekibi SPAL, İtalya Kupası'nda 40 yıl sonra çeyrek finalde çıktı

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Sassuolo'yu 2-0 yenen 2. Lig ekibi SPAL, 40 yıl aranın ardından İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mavi-beyazlılar sonraki turda Juventus ile karşılaşacak.

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda SPAL deplasmanda Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'ya konuk oldu. Rakibini mağlup eden 2. Lig ekibi büyük bir sürprize imza attı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta SPAL'a galibiyeti getiren goller, 49. dakikada Missirioli ve 58. dakikada Dickman'dan geldi. Mücadelenin 47. dakikada Sassuolo'da Filip Djuricic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mert Müldür karşılaşmada 90 dakika görev alırken, Kaan Ayhan 68. dakikada Maxime Lopez yerine oyuna girdi.

SPAL'I ÇEYREK FİNALDE DEV BİR RAKİP BEKLİYOR

Bu sonuçla İtalya Kupası'nda adını 40 yıl sonra çeyrek finale yazdıran SPAL, Juventus ile eşleşti.

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