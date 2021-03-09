2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı
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2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı

09.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:56
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı

Daha önce İspanya'nın Villarreal takımında da forma giyen Uruguaylı futbolcu Franco Acosta, iki gün önce doğum gününde girdiği nehirde kayboldu. Yapılan kurtarma çalışmaları sonrası 25 yaşındaki futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı.

İspanya La Liga ekiplerinden Villareal'in eski futbolcusu Franco Acosta'nın doğum gününde girdiği nehirde kaybolmasının ardından iki gün sonra cansız bedeni bulundu. Kardeşinin ihbarı sonrası Cumartesi günü aramaların başlatıldığı Uruguaylı futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Acosta, 25. yaş günününde Pando Nehri'ni geçmeye çalışırken suya kapıldı. Acosta'dan iki gündür haber alınamıyordu.

NEHRİN YAKINLARINDA ARAMA YAPILDI

Pando Nehri'nde en son görüldüğü yerin yakınında Uruguay Donanması tarafından yürütülen arama çalışmalarında futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı.

2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı

Donanma sözcüsü Pablo Gonzalez, Acosta'nın nehrin doğudan batıya yüzmeye çalıştığı sırada ortadan kaybolduğunu söyledi. Uruguay Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden futbolcu hakkında açıklama yayınlayarak futbolcunun hayatını kaybetmesinden ötürü duydukları üzüntüyü belirttiler.

VILLARREAL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Villarreal Kulübü, Acosta için başsağlığı mesajı yayınladı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kaybımız bizi derinden üzdü. Seni her zaman hatırlayacağız Franco. Huzur içinde yat" ifadelerine yer verildi.

Uruguay U20 takımında da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu İspanya'da Villareal ve Racing formaları giymişti. En son ise ülkesinde CA Atenas forması giyiyordu.

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