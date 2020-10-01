Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı
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Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı

01.10.2020 15:22 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:27
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü,

Zonguldak'ta patrona şaka yapan çalışanlar, aracın stop lambalarını sökerek yerine not yazıp 5 TL bıraktı. Olayın şaka olduğu ortaya çıkınca aracın sahibi rahat bir nefes aldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yıkama yağlama işi uğraşan Mehmet Durmuş'un çalışanı patronuna öyle bir şey yaptı ki patronu çılgına döndü. Sanayide oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Durmuş'un çalışanı sabah patron işe gelmeden aracının stop farlarını sökerek "Ağabey kusura bakma paraya ihtiyacım vardı" notunu yazıp 5 TL para bıraktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Durumu sosyal medyaya yükleyen iş yeri çalışanı patronundan tepki gördü. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görünce patron Mehmet Durmuş, yaşanan olayı hoş karşılamaya başladı.

Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söküp 'İhtiyacım vardı' diye 5 lira bıraktı

TIKLANMA REKORLARI KIRINCA PATRON YUMUŞADI

Yaşanan olayı anlatan iş yeri çalışanı "Patronumuza şaka yapmak istedik. Patron işe gelmeden arabasının top farını söktük ve sosyal medyaya yükledik. Patron bize ilk başta baya bir tepki gösterdi ama tıklanma rekorları kırılınca bizden yana olmaya başladı. Yaptığımız bu olay tamamen şaka amaçlıdır. Patronumuzu kızdırmak amaçlı bir video düzenlendik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
PATRON: patron biraz olaya kalın kalmış. . . . .
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KRAL: Bir stop lambasının 2500 tl olması da ayrı bir komedi. Birçok ülkede o paraya araba alınıyor.
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VOLVORİN: yok canım allah allah bu nası bi zeka yarabbim , seni tanımak istiyorum yiğidim
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