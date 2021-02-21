1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
STAT: İsmet AtlıHAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Adem Şahan (xx), Yusuf Şimşek (xx)KOZANSPOR FK: Engin Tuna (xx)- Mustafa Çiçekli (xx), Siraç Susancak (xx), İlkay Gül(x)(Dk. 29 Mustafa Çay (x), Hakan Can Çimen(xx), Fırat Hekimoğlu(xx), Oğuzhan Gençer (xx)(Dk .
STAT: İsmet Atlı
HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Adem Şahan (xx), Yusuf Şimşek (xx)KOZANSPOR FK: Engin Tuna (xx)- Mustafa Çiçekli (xx), Siraç Susancak (xx), İlkay Gül(x)(Dk. 29 Mustafa Çay (x), Hakan Can Çimen(xx), Fırat Hekimoğlu(xx), Oğuzhan Gençer (xx)(Dk .46 Özcan Atalay (xx), Kaan Yılmaz(x)(Dk 69 Sinan Turan (x), İbrahim Burak Doğan(xx)(Dk. 46 Yiğit Kadıoğlu(xx), Erdal Kaya(xx)(Dk. 66 Mehmet Ali Can (x), Muzaffer Özcanlı(xx)1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ceyhun Demircan (xx), Hüseyin Mert Kurt(x)(Dk. 46 Enescan Özdemir(x)(Dk. 62 Köksal Ayaydın(x), Ensar Kemaloğlu (xx), Tayfun Çulha (x), Caner İlyas (xx), Erkan Bükülmez(xx), Adem Sağlam(xx), Enes Ocak (xx), Hüseyin Teker(xx)(Dk 90+2 Emre Bozatlı (?), Hayri Kıcıkoğlu(xx)(Dk. 84 Kaptan Kaan Akgün (?), Adem Kaba(xx)KIRMIZI KART: Tayfun Çulha (1954 Kelkit Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mustafa Çiçekli, İlkay Gül, Oğuzhan Gencer, Toprak Uçar, Fırat Hekimoğlu (Kozanspor FK) - Hüseyin Mert Kurt, Enes Ocak, Tayfun Çulha (1954 Kelkit Belediyespor)
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un 22'nci hafta karşılaşmasında Kozanspor, evinde ağırladığı 1954 Kelkit Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL