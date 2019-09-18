19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başladı.

18.09.2019 18:50
19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başladı.

Turnuvanın ilk maçında B Grubunda Lokomotiv Kuban, Darüşşafaka Tekfen'i 85-77 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk peridoyu 22-17 önde tamamlayan Lokomotiv Kuban, devreyi 49-39 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodu da 62-57 önde geçen Lokomotiv Kuban, müsabakayı da 85-77 kazandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.