18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma kısıtlaması 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Buna göre; 27 Nisan'da başlayan şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla 14 Nisan'da başlayan şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek. Böylece 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 1 Temmuz'dan itibaren serbestçe toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.
Kritik Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirlerde birtakım gevşemeye gidildiğini açıkladı.
Kısıtlamalardaki gevşemenin 1 Temmuz'da başlayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" ifadelerini kullandı.
3 AYLIK KISITLAMA 1 TEMMUZ'DA KALDIRILIYOR
Buna göre, 14 Nisan'dan bu yana 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen kısıtlamalar 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak. Öte yandan 27 Nisan'da başlayan şehirler arası seyahat kısıtlaması da 1 Temmuz'da bitecek.