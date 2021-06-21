18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma kısıtlaması 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Buna göre; 27 Nisan'da başlayan şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla 14 Nisan'da başlayan şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek. Böylece 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 1 Temmuz'dan itibaren serbestçe toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.