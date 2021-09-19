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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Meksika'da yarın başlayacak FIVB 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Meksika'da yarın başlayacak FIVB 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada B Grubu'nda yer alan genç milliler, grup aşamasında İtalya, Peru, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Millilerin maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

19.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

21 Eylül Salı

20.00 Peru-Türkiye

22 Eylül Çarşamba

20.00 Türkiye-İtalya

23 Eylül Perşembe

19.00 Türkiye-Mısır

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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