17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
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17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü

Ünyespor Futbol Kulübü U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
08.09.2020 19:40 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:44

Ünyespor Futbol Kulübü U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun bir süredir kanser tedavisi gören Ünyespor U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, bu sabah hayata veda etti. Genç futbolcu Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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