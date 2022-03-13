17 yaşındaki Arda Güler'den akıllara durgunluk veren resital! Fenerbahçe tarihine geçti

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanında Alanyaspor'u 5-2 yendi. Sarı-lacivertlilerde genç yıldız Arda Güler performansıyla maça damga vururken Fenerbahçe tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.

ALANYA MAÇININ YILDIZI OLDU

17 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerinin ilk golü attı ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde fileleri havalandıran en genç isim oldu. Öte yandan karşılaşmada 5. golün de asistini yapan Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

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