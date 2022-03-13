17 yaşındaki Arda Güler'den akıllara durgunluk veren resital! Fenerbahçe tarihine geçti
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Alanyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. 78. dakikada Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren golü atan 17 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla Süper Lig tarihinde fileleri havalandıran en genç isim oldu.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanında Alanyaspor'u 5-2 yendi. Sarı-lacivertlilerde genç yıldız Arda Güler performansıyla maça damga vururken Fenerbahçe tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.
ALANYA MAÇININ YILDIZI OLDU
17 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerinin ilk golü attı ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde fileleri havalandıran en genç isim oldu. Öte yandan karşılaşmada 5. golün de asistini yapan Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022