150 Yeni Girişimci Adayı Belgelerini Aldı

Didim Ticaret Odası, İŞKUR ve KOSGEB işbirliğiyle 2017 yılında tamamlanan girişimcilik kursuna katılan 150 kursiyer düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Sertifika törenine Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, İŞKUR Söke Hizmet Merkezi Müdürü Tuncay Özdemir ve Didim SGK Müdürü Adem Yıldırım katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Ticaret Odası adına kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirtti. Yıldırım, kursiyerlere iş kurma ve sonrasında sürdürebilmeleri açısından dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgiler aktardı. Bu güne kadar 680 girişimciye belge kazandırdıklarını belirten Yıldırım, girişimcilere ticaret hayatında başarılar diledi.

Didim Ticaret Odası'nın 2013 yılından bu tarafa düzenlediği eğitimlerde bu güne kadar toplam 680 girişimci adayı kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Temel Seviye Girişimcilik eğitimini tamamlayarak "Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Belgesi" alan girişimci adayları kendi işini kurduğu takdirde, KOSGEB mevzuatı çevresinde "Yeni Girişimci Desteğine başvurma hakkı kazanıyor. Yeni Girişimci desteğine hak kazanan girişimciler hibe (geri ödemesiz) ve yatırım desteğinden (geri ödemeli) yararlanabilmektedir. Yeniden başlayacak eğitimler için başvurular alınıyor. - AYDIN