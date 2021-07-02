15 yıllık lavanta tarlasını turizme kazandırdı
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15 yıllık lavanta tarlasını turizme kazandırdı

15 yıllık lavanta tarlasını turizme kazandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de tıbbi aramotik bitkiler yetiştiricisi Mustafa Avşar, 15 yıl önce diktiği 35 dönümlük lavanta tarlasını turizme kazandırdı.

Denizli'de tıbbi aramotik bitkiler yetiştiricisi Mustafa Avşar, 15 yıl önce diktiği 35 dönümlük lavanta tarlasını turizme kazandırdı. Tarlasına kafeterya, kamelya, dinlenme yerleri, fotoğraf çekim yerleri, merdiven, salıncak, tuvalet gibi bölümler yaptıran Avşar, lavanta tutkunu misafirlerini ağırlamaya başladı.

Denizli'de dikim alanı her geçen yıl artan lavanta tarlaları turizme kazandırılmaya devam ediyor. Pamukkale ilçesine bağlı Akçapınar mahallesindeki 35 dönümlük tarlasına 15 yıl önce lavanta dikimi yapan çiftçi Mustafa Avşar, tarlasına yaptığı düzenleme ile lavanta tutkunlarını bu yıl ilk kez ağırlamaya başladı. Tarlasına kafeterya, kamelya, dinlenme yerleri, fotoğraf çekim yerleri, merdiven, salıncak, tuvalet gibi bölümler yaptıran Avşar, düğün, nişan çekimleri içinde tarlasını açıyor.

Lavantanın susuz üretilebilen çok yıllık bitki olduğunu Pazar payının da yüksek olduğunu anlatan Avşar, "Lavantadan iyi para kazandık. Son yıllarda lavanta tarlalarına ziyaretçilerinde ilgisi arttı. Lavantaların mor rengi eşsiz güzelliği insanları mest ediyor. Bende tarlamı turizme kazandırmak için düzenleme yaptık. Bu yıl ilkkez mahallemizdeki tarlamızı ziyarete açtık. İnsanların ilgisi lavantalara çok yüksek. Ziyaretçilerimiz tarlamıza akın ediyor. Lavanta tarlamız ekim ayına kadar ziyarete açık olacak. Herkesi lavanta tarlamıza bekliyorum" dedi. - DENİZLİ

15 yıllık lavanta tarlasını turizme kazandırdı
15 yıllık lavanta tarlasını turizme kazandırdı
15 yıllık lavanta tarlasını turizme kazandırdı
15 yıllık lavanta tarlasını turizme kazandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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