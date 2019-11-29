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15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Bursa'nın amatör liglerinde yer alan Bosch Spor Kulübü'nün U-16 oyuncusu Veysel Can Sevinç, atrenmanda hayatını kaybetti.

29.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:14
15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

'nın amatör lig ekiplerinden Bosch Kulübü'nün antrenmanı sırasında geçiren 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, amatör futbolcu15 yaşındaki Veysel Can Sevinç, antrenman için Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Spor Tesisleri'ne gitti. Tüm hazırlıklarını yapan genç antrenman öncesi ısınma turu attığı sırada rahatsızlandı.

İLK MÜDAHALE HOCASINDAN GELDİ

İlk müdahaleyi takım antrenörünün yaptığı Sevinç, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç futbolcunun ölümü; ailesini, sevenlerini ve futbol camiasını yasa boğarken, bu olay sporcuların sağlık kontrollerini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: 15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
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