15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

29.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:14

Bursa'nın amatör lig ekiplerinden Bosch Spor Kulübü'nün futbol antrenmanı sırasında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, amatör futbolcu15 yaşındaki Veysel Can Sevinç, antrenman için Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Spor Tesisleri'ne gitti. Tüm hazırlıklarını yapan genç antrenman öncesi ısınma turu attığı sırada rahatsızlandı.

İLK MÜDAHALE HOCASINDAN GELDİ

İlk müdahaleyi takım antrenörünün yaptığı Sevinç, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç futbolcunun ölümü; ailesini, sevenlerini ve futbol camiasını yasa boğarken, bu olay sporcuların sağlık kontrollerini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İHA