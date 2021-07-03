15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi
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15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi

15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin ikinci günü tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin ikinci günü tamamlandı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, seminerin ikinci günü, TOFAŞ Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic'in bireysel hücum ve şut çalışmaları eğitimiyle başladı.

Leeds Beckett Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Sergio Lara-Bercial, 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Derviş Gökhan Güney ve Anadolu Efes Atletik Performans Antrenörü Ozan Şirikçi, seminerde çeşitli sunumlar yaptı.

TBF öncülüğünde, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle düzenlenen FIBA onaylı seminer, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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