15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu
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15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor

Kartepe ilçesinde 15'incisi düzenlenen Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Kartepe ilçesinde 15'incisi düzenlenen Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Faruk Akkoyun'la karşılayan Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Güreşlerde deste büyük kategorisinde Alperen Azay birinci, Enes Bibek ikinci, Ramazan Ötmuş ile Berk Avcı üçüncü oldu. Deste orta kategorisinde ise Murat Gonca birinci, İlker Durmuş ikinci, Engin Atar ile Ali Yılmaz da üçüncülüğü elde etti.

Güreşlerin sonunda pehlivanlara madalyaları verildi.

15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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