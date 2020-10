14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktöre gözü gibi bakıyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde galericilik yapan klasik araç meraklısı Mehmet Cesur (55), yaklaşık 3 ay önce aldığı 1954 model Hanomag marka traktörü yeniledi. Şimdi tıkır tıkır çalışır hale getirdiği traktörüyle evinden işine gidip gelen Mehmet Cesur, "Lüks araçları artık kullanmıyorum. Bu ayrı bir zevk veriyor. Şu an bana 4x4 sıfır traktör verseler bunun yerine değişmem" dedi.

Serik'te galericilik yapan Mehmet Cesur, yaklaşık 3 ay önce ilçedeki bir vatandaştan 20 bin liraya aldığı Alman yapımı Hanomag marka traktörü yenilemeye karar verdi. Kendisi de eskiden oto tamircisi olan Cesur, sanayideki arkadaşlarının yardımıyla traktörü 14 bin lira masraf ederek, yeniledi. Cesur, 2 aylık uğraş sonucu tıkır tıkır çalışır hale gelen traktörle şimdi evinden iş yerine gidip geliyor. Kendisinden 11 yaş büyük olan traktörüne değer biçemeyen ve kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Mehmet Cesur, traktörüyle dolaşmanın kendisine mutluluk verdiğini kaydetti.

'AYRI BİR ZEVK VERİYOR'Önceden oto tamirciliği ve Serik Esnaf Odası başkanlığı yaptığını söyleyen halihazırda galerici Mehmet Cesur, "1954 model Hanomag marka traktör, Kayaburnu Mahallesi'nden Bayram Ünal adlı rahmetli abimize aitti. 20- 25 yıldır depoda yatmaktaydı. Benim de klasik, eski tip araçlara karşı hastalığım var. Eski mesleğim oto tamirciliğiydi. Oda başkanlığı yaptım. Oğlum da antikaya benden fazla merak sardı. Gittik bunu 3 ay önce 20 bin liraya satın aldık. 2 ay gibi bir sürede de sanayide kaportacı ve boyacı arkadaşımızla yaptık. Motoru faaliyete geçirdikten sonra iş yerime traktörle gelip gidiyorum. Lüks araçları artık kullanmıyorum. Bu ayrı bir zevk veriyor. Şu an bana 4x4 sıfır traktör verseler bunun yerine değişmem" dedi.'PAHA BİÇİLEMEZ'Traktörün çok değerli olduğunu vurgulayan Mehmet Cesur, "Alman traktörleri. İstanbul'da o dönemler özel yapıldı. Çok sağlam, özellikle sulamalarda çok güzel su çekerdi. Patoz döver, şimdiki traktörleri üçe katlar. Bu traktörlerden eskiden her çiftlik sahibinde bulunurdu. Şu an bunun değerine paha biçilemez. Bana bunun maliyeti 34 bin liraya geldi" diye konuştu.Mehmet Cesur ayrıca Java marka 3,5'luk motosikletini de koleksiyonuna dahil ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ