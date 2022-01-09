12'nci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı (2)

REKOR KATILIM OLDU

Yarı maraton ve 10 km koşusuna 1680 sporcu, halk koşusuna 500 kişi, çocuk koşusuna 100 çocuk katıldı. Özel gereksinimi olan bireyler de yarışmada ayrı bir kategoride yarıştı. Yarışmada katılım sayısı, bu yıl rekor kırdı.

Yarışmaların ödül töreni Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, -