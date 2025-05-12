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12 Mayıs 2025 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları ne kadar? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI!

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları ne kadar? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI!
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 12 Mayıs 2025 Pazartesi canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 12 Mayıs 2025 Pazartesi itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:26 itibariyla yüzde -0,06 azalarak 38,7369'dan işlem görüyor.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları ne kadar? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI!EURO KAÇ TL OLDU

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,13 değer kaybıyla 43,5435'ten işlem görüyor.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları ne kadar? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI!DOLAR KAÇ TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,17 azalarak 51,5451'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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