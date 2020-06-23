12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
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12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin TL'ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti.

12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
23.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:26

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin TL'ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. Aracını satmayı düşünmediğini belirten Ali Rıza Altunbay (25), modifiye etmek için sıfır araç fiyatında 90 bin TL harcadığını söyledi.

İnegöl'de yaşayan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi. Altunbay, ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcadı. Asgari ücretle bir fabrikada çalıştığını belirten Ali Rıza Altunbay, "Aileme çok teşekkür ediyorum. Onların moral desteği ile bu aracımı yaptım. Bir arkadaştan aldım aracı. Bakımsız ve kullanılmayan araçtı. Sonrasında aracımı baştan aşağı yeniledim. Motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL'ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım" dedi.

PAHA BİÇİLMEZAracın 100 bin TL'ye mal olduğunu ifade eden Altunbay, "Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL'nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. En büyük destekçim eşim. Eşim, 'Nasıl mutlu oluyorsan, ne yapmak istiyorsan, yapabilirsiniz' dedi. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu. Allah eşimden razı olsun" diye konuştu.18 yaşından beri bu aracı yapmayı hayal ettiğini belirten Altunbay, "Bizden büyük ağabeylerimizin araçlarına bakıyorduk böyle. Sonrasında hayal haline geldi" ifadelerini kullandı.5 KİŞİYLE GEZİYOR GİBİYİM

Aracına monte ettiği cihaz ve malzemeler nedeniyle ağırlığının da arttığını aktaran Altunbay, "Yeni donanımlarla beraber, aracımın ağırlığı 500 kilo arttı. Aracımın benzin deposunu sökmek zorunda kaldım donanımlar için. LPG ile çalışıyor. Aracımı arkadaşımın iş yerinde bırakıyorum. Gözüm gibi bakıyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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