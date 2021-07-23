114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı

114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde düzenlenen 114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri, uzun süre unutulmayacak müsabakalara sahne oldu.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde düzenlenen 114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri, uzun süre unutulmayacak müsabakalara sahne oldu.

114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde 50'si başpehlivan, 500 güreşçi katıldı. Fevziye Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ise finalde Nedim Gürel'i yenen İsmail Koç oldu. Tarihi güreşlerde 2022 güreş ağalığını ise DowAksa üst yöneticisi ABD'li Douglas Parks kazandı. Böylece ilk kez tarihi güreşlerde bir yabancı güreş ağası oldu. Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, il genel ve belediye meclis üyeleri, 114. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde pehlivanları yalnız bırakmadılar.

Fevziye Güreşleri'nin ilçenin en eski organizasyonu olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınovamızın yaşayan en önemli kültürel bir mirası, ata sporunun er meydanı 'Fevziye Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 114.'sü gerçekleştirildi. 1901 yılında başlayan bu önemli gelenek, bugün tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne giden yol, Kırkpınar'ın ön sözü kabul ediliyor. Mübarek Kurban Bayramı'nda bize çifte bayram yaşatan tüm sporcularımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı
114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı
114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı
114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı
114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı
114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Alper Yılmaz Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
114. Fevziye Güreşleri'nde unutulmaz anlar yaşandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:06:41. #1.15#

title