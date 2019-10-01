11. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı 3 - 4 Ekim'de yapılacak

01.10.2019 08:28

Sigorta Tatbikatçıları Derneği tarafından her yıl Ekim ayında düzenlenen İstanbul Uluslararası Sigortacılık Konferansı bu yıl 11. kez düzenleniyor.



3-4 Ekim 2019 tarihlerinde Milli Reasürans'ın Teşvikiye'de bulunan binasında gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan konferansın ilk günü olan 3 Ekim'de 2 ayrı oturumda "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Teknolojinin ve İnovasyonun Rolü" ve "Finansal ve Siber Sigortalar" başlıkları ele alınacak. Sigorta şirketlerinden ve farklı alanlardan gelen uzmanlar söz konusu alanlarla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri ele alacak. Konferansın ikinci gününde ise "Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları" ve "IFRS 17 Uygulamaları"nı konu alan paralel workshop çalışmaları gerçekleştirilirken yurt içi ve yurt dışından gelen şirket ve kurum temsilcilerinin ikili görüşmeleri olacak. Yoğun bir katılımın beklendiği konferans bu alanda yapılan en önemli etkinlikler arasında yer alıyor.



11'inci Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı'nın açılış konuşmalarını Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Sigortacılık Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Genç, Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Kayacı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu yapacak. Konferansın ilk gününde yapılacak oturumlardan öğleden önce gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Teknolojinin ve İnovasyonun Rolü"ne, Richard Redford - Virtual I Techonologies, Daniela Ghetu - Media Xprimm, Asif John - ARGenesis, Esra Öge - Aksigorta panelist olarak katılırken, Okan Utkueri - Guy Carpenter moderatör olacak, öğleden sonra yapılacak "Finansal ve Siber Sigortalar" oturumuna Oksana Kletskova - Munich Re, James Latham - Willis Re, Talar Gül - PWC, Zeynep Özek - Chubb, Prof. Dr. Nilgün Boşalp - Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi sunumlarıyla katılırken, moderatörlüğü Daniela Ghetu - Media Xprimm yapacak. 2. Oturumdan önce Jason Lau - Core Strateji, Sigortalıların Yolculuğunda Teknoloji ve İnovasyonun Rolü konulu bir konuşma yapacak.



İkinci gün olan 4 Ekim'de yapılacak paralel workshoplardan "IFRS 17 Uygulamaları"na Doç. Dr. Metin Sarıaslan - Sigorta Denetleme Kurulu, moderatör olurken, konuşmacılar ise Ali Tuğrul Uzun - KPMG, Utku Meşhur - Ernst & Young, Elçin Toygar - PWC olacak. Diğer paralel oturum "Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları"na ise Dr. Arzu Akkaş - Akkaş Danışmanlık, Dr. Korhan Kömüksu - Axa Sigorta, Dr. Refik Altun - SGK, Dr. Ruhsan Zengin - MLP Care, Ebru Gençosmanoğlu - Sigortacılık Genel Müdürlüğü konuşmacı olarak katılırken, Prof. Dr. Haluk Özsarı modertörlük yapacak, katılımcılar ise soru ve yorumlarıyla katkıda bulunacak.



Türkiye ve dünyadan çok değerli katılımcıların kayıt yaptırdığı 11'inci Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı'na http://www.iiicturkey.com/register.php adresinden kayıt yaptırabilirsiniz. Konferansta simultane tercüme de yapılacak. Tüm sorular ve kayıt işlemleri için Muge.horasan@iucre.com e-mail adresine başvurulabilir. - ANKARA

Kaynak: İHA