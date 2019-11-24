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10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası

Tokat'ta düzenlenen 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye, takım halinde birinci oldu.

24.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:30
10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası

'ta düzenlenen 10. Uluslararası Güreş Turnuvası'nda , takım halinde birinci oldu.


Gençlik ve Bakanlığı, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonunca Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan 118 sporcu katıldı.


Turnuvada, Türkiye birinci, Gürcistan ikinci, Bulgaristan ise üçüncü sırada yer aldı.


Sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları, Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA
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