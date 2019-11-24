24.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:30

Tokat'ta düzenlenen 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası'nda Türkiye, takım halinde birinci oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonunca Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan 118 sporcu katıldı.



Turnuvada, Türkiye birinci, Gürcistan ikinci, Bulgaristan ise üçüncü sırada yer aldı.



Sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları, Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA