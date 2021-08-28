10 ilimizde sondaj çalışmaları devam ediyor! 4,5 ton altın ekonomiye kazandırılacak
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10 ilimizde sondaj çalışmaları devam ediyor! 4,5 ton altın ekonomiye kazandırılacak

10 ilimizde sondaj çalışmaları devam ediyor! 4,5 ton altın ekonomiye kazandırılacak
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapıldığını belirterek, "Detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezervimiz ise 4 bin 500 ton" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Türkiye'deki altın rezervleri konusundaki farklı açıklamalara dikkati çekerek, "Türkiye"nin altın rezervi kaç tondur?" diye sordu.

Dönmez, Akın'ın önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu belirterek, "Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye'deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dönmez, yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek rezerve ilişkin ise, "Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur" bilgisini verdi.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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