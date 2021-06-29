1. Türkiye çiftçi zirvesi
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1. Türkiye çiftçi zirvesi

1. Türkiye çiftçi zirvesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Tarımda miras nedeniyle paylaşılan tarım arazileri rantabl olmaktan çıktığı için ekilemiyor.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Tarımda miras nedeniyle paylaşılan tarım arazileri rantabl olmaktan çıktığı için ekilemiyor. Türkiye'nin tarımdaki en büyük sorunu azalan tarım arazisi ve tarım arazilerinin miras paylaşımı nedeniyle parçalı yapısıdır" dedi.

Konukoğlu, Sabah Gazetesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katıldığı özel oturumun ardından, Sabah Gazetesi Teknoloji Editörü ve Köşe Yazarı Timur Sırt'ın yönetiminde düzenlenen 'Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım' panelde; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, H. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ortakçıer, T. Genel Müdürü Murat Erkan, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Murat Tarakçıoğlu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik ve ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol da yer aldı.

Abdulkadir Konukoğlu'nun online olarak katıldığı 'Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım' panelinde tarımda dijital dönüşümün önemi ve avantajları ele alındı.

Tarımsal faaliyetlerde yaşanan temel sorunların başında miras yoluyla bölünme geldiğine dikkat çeken Konukoğlu, "Tarımda mirasla bölünen bazı topraklar maalesef ekilemiyor. Kiralanma yöntemine gidilse de tam verimli olmuyor. Miras yoluyla bölünmelerin sonucunda ekili alanlardaki küçülmeler tarımsal faaliyetleri ve verimliliği düşürmektedir. Ekili alanların aşırı küçülmesiyle birlikte çiftçilik faaliyetlerini yapmak da zorlaşıyor" şeklinde konuştu.

"Tarımda her ürün çok değerli, bölgelere uygun ekime yönelmeliyiz" diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerimizi planlama konusunda bilgilendirip ekim konusunda iyi bir planlama desteği sağlanmalıdır. Hangi bölgeye ne ekileceği konusunda çiftçiler bilgilendirilmeli. Bunlar olmadığı zaman verimlilik de düşüyor. Son yıllarda tarımsal ürünlerde artan verimliliği daha ileriyle götürmemiz gerekiyor. Tarımsal faaliyetlerde dönüşüme uyum sağlayıp makineyle birleştirdiğimiz zaman verimlilik daha da artacaktır. Aksi takdirde toprağı toplulaştıramaz ve dönüşüme uyum noktasında hızlı hareket etmezsek daha yavaş ilerleriz." - GAZİANTEP

1. Türkiye çiftçi zirvesi
1. Türkiye çiftçi zirvesi
1. Türkiye çiftçi zirvesi
1. Türkiye çiftçi zirvesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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