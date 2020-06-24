1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar koronavirüs test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri aktaran Ersoy, 1-15 Temmuz arasında tüm havalimanlarında koronavirüs test merkezlerinin açılacağını duyurdu. Ersoy, "Havalimanlarında 15 euroya test yapılacak. 2 saatte test sonucu çıkıyor. Ateşi yüksek olanlara test ücretsiz yapılacak" dedi.

"TÜRKİYE EN AVRUPA'DA EN GÜVENL ÜLKE"

Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu belirten Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu'na başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz. Halk plajlarını Türkiye geneline yayacağız. 2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız."