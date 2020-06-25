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1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı

Sezon sonunda Beşiktaş'la yollarını ayıracak olan milli futbol Caner Erkin'e siyah-beyazlıların 600 bin euro maaş teklif ettiği ancak Caner'in bu rakamı kabul etmediği ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın da takımda kalması yönünde ısrarcı olmaması sonrası, milli futbolcu için Beşiktaş defteri kapandı.

25.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:07

Caner Erkin, sezonun bitmesiyle Beşiktaş ile yollarını ayıracak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, deneyimli futbolcudan yeni mukavele konusunda yaptığı görüşmelerde indirim istedi. Senelik 1 milyon 750 bin euro ücret alan Caner'e yapılan 600 bin euroluk teklif kabul görmedi. Menajer Batur Altıparmak da siyah-beyazlı idarecilere bu kararı ilettikten sonra yeni kulüp arayışlarına başladı.

SERGEN YALÇIN DA ISRARCI OLMADI

Caner, menajeriyle yaptığı görüşmede yıllık 1 milyon 750 bin euro bandında bir maaşla hem yurt içinde hem de yurt dışında oynayabileceği kulüplerin olduğu tespitini yaptı ve ayrılık kararı aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetime Caner Erkin ile ilgili bir ısrarı olmaması da gelişmeleri bu noktaya getirdi ve veda kaçınılmaz oldu.

2017 yılında geldiği Beşiktaş'ta 3 sezonda 118 maçta görev alan ve son dönemde Sergen Yalçın tarafından tercih edilmeyen 32 yaşındaki Caner Erkin, 5 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

(Sözcü)

1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
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