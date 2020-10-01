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1 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

01.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:32
1 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY, İSKOÇYA'DA TUR MAÇINA ÇIKIYOR21.45 Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda Play-Off maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY, İSKOÇYA'DA TUR MAÇINA ÇIKIYOR

21.45 Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda Play-Off maçında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 

11.00 Sarı lacivertli ekip, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edecek. İdmanın ilk bölümü medyaya açık olacak.13.30 Yeni transfer Mbwana Samatta, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR Bordo mavili takım, Gaziantep FK müsabakası öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR18.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

KASIMPAŞA 18.45 Teknik direktör Fuat Çapa basın toplantısı düzenleyecek.19.00 Lacivert beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL THY EuroLeague20.30 Anadolu Efes - Zenit St Petersburg

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Solhanspor - Galatasaray HDI Sigorta19.00 Ziraat Bankkart - Afyon BLD. Yüntaş

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Avrupa Ligi Play-Off21.45 AEK - Wolfsburg (Yunus Mallı) 22.00 Rio Ave - Milan (Hakan Çalhanoğlu)La Liga

22.30 Celta Vigo - Barcelona (Emre Mor, Okay Yokuşlu)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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