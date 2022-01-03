1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 3 Ocak Dolar ne kadar? Dolar Yükseldi mi düştü mü?

Dolar, Euro ve Döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 3 Ocak Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar ve Euro ne kadar? 3 Ocak 2022bugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 3 Ocak Dolar, Euro ve Borsa'da son durum! 1 Dolar kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (3 OCAK PAZARTESİ SAAT 09.10)

3 Ocak bugün 1 Dolar 13,7755 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,7655 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,7755 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (3 OCAK PAZARTESİ SAAT 09.10)

3 Ocak bugün 1 Euro 15,5340 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,5340 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,7355 TL'dir.

BUGÜN 1 STERLİN KAÇ TL? (3 OCAK PAZARTESİ SAAT 09.10)

3 Ocak bugün 1 Sterlin 18,5474 TL'dir. 1 Sterlin alış fiyatı 18,5474 iken, 1 Sterlin satış fiyatı 18,6404 TL'dir.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 3 Ocak 2022 Pazartesi saat 09.10 itibariyle Dolar 13,7755, Euro 15,7355, Sterlin 18,6404 değerinden satış görmektedir.

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