1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 14 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 14 Ocak Cuma 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 14 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 14 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (14 OCAK CUMA SAAT 16:15)

14 Ocak bugün 1 Dolar 13,5689 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,5674 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,5772 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (14 OCAK CUMA SAAT 16:15)

14 Ocak bugün 1 Euro 15,5050 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,5281 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,5380 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (14 OCAK CUMA SAAT 16:15)

Güncel 1 gram altın fiyatı 794,2 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 794,2 TL iken satış fiyatı ise 794,8 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,5689 TL

13,5689 TL 1 Euro ne kadar : 15,5050 TL

15,5050 TL 1 Gram Altın ne kadar : 794,2 TL

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