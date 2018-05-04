Zorlu'dan Bandırma'ya Ziyaret

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Bandırma Karma İhtisas Organize Sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zorlu, Gönen Belediye Başkanı ve Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar ile yönetim kurulu üyeleriyle yaklaşık 2 saat görüşme gerçekleştirdi.

Yakar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin her yatırımcı için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Marka kuruluşların ilçeye yatırım yapmak için geldiklerini belirten Yakar, "Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile boş alanlarımız hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdik. İnşallah gelecekte bu bölgede Zorlu Holding yatırımlarını görürüz." diye konuştu.